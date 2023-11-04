شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك مع إيما كورين بعد غدائهما فى لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الثنائى رامي مالك وصديقته إيما كورين يستمتعان بقصة حبهما الجديدة، وذلك بعدما تم رصدهما خلال أحدث صور لهما معًا أثناء مغادرتهما مقهى Great White في لوس أنجلوس حسب موقع الديلى ميل الذى نشر صور حصرية وفقًا لما كتبه.



رامى مالك وايما كورين

وكان نجم هوليود رامى مالك ذو الأصول المصرية دخل في علاقة حب جديدة شهر سبتمبر من العام الجاري، وذلك بعد انفصاله عن صديقته السابقة لوسى بوينتون، مثلما رصدت الصور التي أظهرت علاقته مع ايما كورين وفقًا لعدد من الصحف منهم الديلى ميل، والتي أكدت بدورها أن الفائز بجائزة أوسكار أحسن ممثل في وقت سابق بدا للعيان وهو يقبل كورين بشوارع مدينة لندن.

تقرير الديلى ميل أضاف أن العلاقة ليست وليدة اللحظة، وإنما بدأت قبل فترة حاولا فيها عدم إظهارها للعيان وعدم التطرق لها من قريب أو بعيد قبل أن يتم حسم الأمور مؤخرًا أثناء سيرهما بممشى للكلاب، وظهرت عليهم علامات الرومانسية بصورة كبيرة.



رامى مالك وايما

وذلك بعدما أكدت تقارير عالمية خبر انفصال الممثل رامي مالك، عن حبيبته لوسي بوينتون فى بداية شهر أغسطس الماضى، بعد علاقة حب دامت بينهما لمدة 5 سنوات، وتوقع الكثيرون لها الوصول إلى الزواج لما بينهما من تفاهم كبير وحب عكسته تصريحاتهما خلال الفترة الأخيرة.

صحيفة The Sun تطرقت إلى أن انفصال الثنائي حدث مطلع العام الجاري بهدوء دون أن يشعر أحد بالأمر، وذلك بعدما بدأت علاقة حبهما منذ فيلم Bohemian Rhapsody.