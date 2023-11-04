فادي إبراهيم بحاجة ماسة إلى دم من فئة B+

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ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل اللبناني جورج حران أن الممثل اللبناني فادي إبراهيم بحاجة إلى دم من فئة B+، مناشداً من يمكنه التبرع التوجع إلى بنك الجم في مستشفى قلب يسوع.
إشارة إلى أن فادي إبراهيم يعاني من داء السكري، ويخضع لجلسات منتظمة لغسيل الكلى، وكانت حالته في الفترة الأخيرة مستقرة.
وقبل استقرار حالته كان قد تعرض في شهر آب أغسطس لوعكة صحية خلال تواجده في منزله وقبل ان يتم ينطلق الى عمله حيث كان يتوجه لتصوير مسلسل جديد واستدعت وعكته نقله بسرعة إلى مستشفى قلب يسوع وتبيّن ان معدل السكر في جسمه تدنى بشكل كبير الا ان وضعه تحسّن.
من أسرة "الفن" نتمنى للممثل فادي إبراهيم الشفاء العاجل.
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