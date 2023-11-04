ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني راغب علامة مقطع فيديو يوثق ما حصل في مستشفى الشفاء، وعلق عليه بالقول: "مجرمون ومهزومون. . لو كنتم أقوياء لما ارتكبتم بحق النساء والأطفال والمدنيين والمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحافيين.. يا ويلكم من الله"، ​​​​​وذلك بعد فاجعة جديدة حلت على اهل فلسطين يوم امس، بعد استهداف العدوان الإسرائيلي بوابة مجمع الشفاء الطبي في القطاع، حيث قصفت طائرات الاحتلال مصابين كانوا يتوجهون الى معبر رفح، أملا في تلقي العلاج في الخارج، مع خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة بسبب الاستهدافات المتكررة من قبل الجيش الإسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة ينفعل غاضباً على حادثة استهداف بوابة مجمع الشفاء الطبي فلسطين .. هذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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