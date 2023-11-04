إعلامي ينهار على الهواء

ميرنا وليد - بيروت - انهار الإعلامي المصري جابر القرموطي خلال برنامجه "مانشيت" وذلك تأثراً خلال حديثه عن صورة لطفل راح ضحية القصف الإسرائيلي في فلسطين.

القرموطي بكى، وقال :"الولد اللي ميت تحس أنه كان تعبان أصلا أنه كان بيموت أصلا والسفلة قبل الصاروخ ما يروح الولد أصلا ميت أنت بتموته وهو ميت".

وتابع: "أنا بعتذر إحنا جزء منكم ومن اللي بنشوفه، سهل جدا أي حد يطلع يقول الحاجات المكتوبة في الإسكربت، لكن ساعات بتحب تكلم الناس بجد وأنا بعتذر".

كما تحدث القرموطي عن رفض اسرائيل وقف الحرب، وعن عدم دخول كافة المساعدات إلى قطاع غزة.

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