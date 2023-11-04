شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة دخول نجوم مسلسل Friends جنازة ماثيو بيرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم مسلسل Friends على المشاركة بوداع صديقهم الراحل ماثيو بيري خلال مراسم جنازته في لوس أنجلوس، بحضورهم سويًا لحظة دخولهم وفقاً لما ذكرته التقارير العالمية التي أكدت أن أبطال المسلسل يعيشون لحظات حزينة للغاية خلال الفترة الحالية بسبب صدمة وفاة صديقهم التي لم يتعافوا منها حتى الآن.

وأظهر فيديو تم نشره على المواقع الأجنبية لحظة دخولهم سويًا بداية من جينيفر انيستون إلى وكورتني كوكس بالإضافة لديفيد شومر وبقية نجوم مسلسل Friends.

من ناحية أخرى يتم التحقيق خلال الفترة الجارية في وفاة نجم مسلسل Friends الممثل العالمى ماثيو بيري من قبل قسم جرائم السرقة التابع لشرطة لوس أنجلوس، على الرغم من عدم وجود أي علامات على وجود جريمة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nottinghampost".

وذلك بعد أن تم العثور على الراحل البالغ من العمر 54 عامًا، والذي لعب دور تشاندلر بينج في المسلسل الكوميدي الطويل، فاقدًا للوعي في منزله في لوس أنجلوس يوم السبت، حسبما ذكرت صحيفة The Mirror.



جنازة ماثيو بيرى