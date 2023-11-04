شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان شريف حلمى يجرى عملية جراحية كبيرة وابنته تطلب الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الفنان شريف حلمى لعملية جراحية داخل أحد المستشفيات الكبرى، حسبما أكدت ابنته هايدى شريف، حيث يعانى شريف حلمى من أزمة صحية فى المخ، ولم يوضح المقربون الحالة بشكل كبير.

وحرصت ابنته هايدى شريف على نشر صور تجمعها بوالدها من داخل غرفته قبل دخوله غرفة العمليات عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت عليها وكتبت: "ادعوا لأبويا.. بابا في العمليات ربنا يديني الصبر ويشفيه، يارب اشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم".

يشار إلى أن آخر أعمال شريف حلمى مسلسل "الأصلى" بطولة النجمة ريهام عبد الغفور، وشارك في بطولته كلا من إسلام جمال، منال سلامة، إيناس كامل، ولاء الشريف، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال .