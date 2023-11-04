صدمة وفاته خيّمت على جنازته… أصدقاء ماثيو بيري يرافقونه في يوم وداعه الأخير

اجتمع أحباء الممثل الراحل ماثيو بيري لحضور جنازته يوم أمس الجمعة.

أقيم الحفل في حديقة فورست لون التذكارية في لوس أنجلوس بالقرب من استوديوهات Warner Bros، حسبما أفاد مصدر لمجلة PEOPLE، مضيفًا أن نجوم مسلسل “فريندز” جنيفر أنيستون، كورتني كوكس، ليزا كودرو، مات ليبلانك، وديفيد شويمر كانوا حاضرين.

وأشار المصدر أيضًا إلى أن الجنازة بدأت عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وانتهت عند الخامسة مساءً.

وكان موقع TMZ قد أفاد لأول مرة أن بيري توفي في 28 تشرين الاول/أكتوبر الفائت، عن عمر يناهز 54 عامًا، في منزله في لوس أنجلوس بعد غرقه بحسب الشبهات الأوليّة. واشارت مصادر قانونية الى أنه لم يتم العثور على مخدرات في مكان الحادث، ولم تظهر أي علامات على وجود جريمة، فيما أكّد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس أن تشريح الجثة قد اكتمل وأن النتائج في انتظار تقرير السموم. ومع ذلك، فإن السجل عبر الإنترنت يحتوي على حالة سبب وفاة الممثل، وهو مدرج حاليًا في خانة ال”مؤجل” لأنه “في انتظار تحقيق إضافي”.

نذكر ان عائلة الممثل كان قد أصدرت بيانًا في اليوم التالي لوفاته، جاء فيه: “نشعر بالحزن بسبب الخسارة المأساوية لابننا وأخينا الحبيب. لقد جلب ماثيو الكثير من الفرح للعالم، كممثل وصديق. كنتم جميعًا تعنون الكثير له ونحن نقدر التدفق الهائل للحب”.

كما نشر زملاء “بيري” في مسلسل Friends بيانًا مشتركًا، حصلت عليه مجلة PEOPLE حصريًا، جاء فيه: “لقد دمرنا جميعًا فقدان ماثيو. كنا أكثر من مجرد زملاء في فريق التمثيل. نحن عائلة. هناك الكثير لنقوله، ولكن الآن سنتوقف لحظة للحزن ومعالجة هذه الخسارة التي لا يمكن فهمها.”

وتابع البيان: “في الوقت المناسب سنقول المزيد، عندما نكون قادرين على ذلك. أمّا في الوقت الحالي، فأفكارنا وحبنا مع عائلة ماثيو وأصدقائه وكل من أحبه في جميع أنحاء العالم”.

تم توقيع الرسالة من قبل أنيستون وكوكس وكودرو ولوبلانك وشويمر.