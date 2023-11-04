أيمن بهجت قمر يكشف عن سر غريب في بداية مشواره الفني

ميرنا وليد - بيروت - كشف المؤلف والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر انه شارك ككومبارس مع مسرحية "ريا وسكينة" ضمن المجاميع التي كتبها والده الراحل بهجت قمر، وقال أيمن بهجت قمر : "كنت بطلع مجاميع كومبارس في ريا وسكينة، دي حاجة اتشرف بيها لكن للأسف مطلعتش معاهم يوم التصوير".



وتابع أيمن بهجت قمر حديثه عن المشاهد التي كان يظهر بها وقال: "كنت بطلع في الزنقة وشادية وسهير البابلي يقعدوا يرموا عليا إفيهات عشان أنا كنت تخين ويقعدوا يقولولي أنت بيرضعوك بطيخ وأنا كنت مبسوط جدا".

وأضاف: "كنت بروح كل خميس وسبت، كانت المدارس إجازة جمعة وحد، والمسرحية اتصورت في نص الأسبوع، وكنت بقبض أكل، مشهد أحمد بدير وسهير البابلي بتاع البيض، كنت بستنى في الكواليس أول ما الستارة تنزل أخد الصينية وأكل كان كل يوم دا العشا بتاعي".