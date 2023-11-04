فرح الزاهد تخطف الأنظار .. بأحدث إطلالة لها

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية فرح الزاهد صورًا جديدة لها، وظهرت متألقة، بإطلالة كاجوال أبرزت رشاقتها وجمالها، وسرحت شعرها باللون الذهبي الفاتح، ونالت الصور إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات .
وانتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.
ومن ناحية اخرى انتهى المخرج المصري عصام نصار من تصوير الفيلم منذ أسبوعين.
ويلعب بطولة فيلم “البطة الصفرا”، الممثلين محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الممثلين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.
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