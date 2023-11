ماثيو ماكونهي من غاسل اطباق وجارف الدجاج الى نجم عالمي !

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثل والمنتج الأميركي ماثيو ديفيد ماكونهي المولود في أوفالدي، تكساس، والدته ماري كاثلين (مكابي) هي معلمة بديلة في الأصل من نيوجيرسي.

كان والده، جيمس دونالد ماكونهي، صاحب محطة وقود مولود في ميسيسيبي وكان يدير شركة توريد أنابيب النفط. وهو من أصل أيرلندي واسكتلندي وألماني وإنجليزي وسويدي. نشأ ماثيو في لونجفيو، تكساس، حيث تخرج من المدرسة الثانوية المحلية (1988). أظهر ماثيو القليل من الاهتمام بأعمال والده في مجال النفط، والتي انضم إليها شقيقاه لاحقًا، وكان يتوق إلى تغيير المشهد، وقضى عامًا في أستراليا، يغسل الأطباق ويجرف روث الدجاج. بعد عودته إلى الولايات المتحدة، التحق بجامعة تكساس في أوستن، وكان يرغب في الأصل في أن يصبح محاميًا. ولكن، عندما اكتشف كتاب Og Mandino الملهم "أعظم بائع في العالم" قبل أحد اختباراته النهائية، أدرك فجأة أنه يتعين عليه تغيير تخصصه من القانون إلى السينما.

بدأ حياته المهنية في التمثيل عام 1991، حيث ظهر في أفلام الطلاب والإعلانات التجارية في تكساس وأخرج أفلامًا قصيرة باسم Chicano Chariots (1992). ذات مرة، في حانة الفندق في أوستن، التقى بالمخرج والمنتج دون فيليبس، الذي قدمه إلى المخرج ريتشارد لينكلاتر لمشروعه التالي. في البداية، اعتقد لينكلاتر أن ماثيو كان وسيمًا جدًا بحيث لا يمكنه لعب دور رجل يطارد فتيات المدرسة الثانوية في دراما بلوغ سن الرشد Dazed and Confused (1993)، لكنه اختاره بعد أن نما ماثيو شعره وشاربه. كانت شخصيته في البداية في ثلاثة مشاهد ولكن الدور نما إلى أكثر من 300 سطر حيث شجعه لينكلاتر على القيام ببعض الارتجالات. في عام 1995، لعب دور البطولة في مذبحة منشار تكساس: الجيل القادم (1994)، حيث لعب دور قاتل سادي مجنون متعطش للدماء، مقابل رينيه زيلويغر.

بعد ذلك بوقت قصير، انتقل ماثيو إلى لوس أنجلوس، وأثار ضجة كبيرة من خلال أدائه في فيلمين رفيعي المستوى عام 1996 بعنوان "Lone Star" (1996)، حيث صور قتل شريف مشتبه به وفي الفيلم المقتبس عن رواية جون غريشام "A Time to Kill" (1996)، حيث لعب دور المحامي الشاب المثالي أمام ساندرا بولوك وكيفن سبيسي. سرعان ما تم الترحيب بالممثل باعتباره أحد أكثر الرجال الشباب الرائدين في الصناعة والذي ألهم المقارنات بالممثل بول نيومان. كانت عروضه التالية هي "الاتصال" لروبرت زيميكيس (1997) مع جودي فوستر (تم الانتهاء من الفيلم قبل وفاة عالم الفلك العظيم ومروج علوم الفضاء كارل ساجان) و"أميستاد" لستيفن سبيلبرج (1997)، وهي قصة مبنية على الحقائق عام 1839 عن العبيد الأفارقة المتمردين. في عام 1998، تعاون مرة أخرى مع ريتشارد لينكلاتر كأحد الإخوة الذين يسرقون البنوك في فيلم The Newton Boys (1998)، الذي تدور أحداثه في مسقط رأس ماثيو، أوفالدي، تكساس. خلال هذا الوقت، قام أيضًا بكتابة وإخراج وتمثيل فيلم قصير مدته 20 دقيقة The Rebel (1998).

في عام 1999، لعب دور البطولة في الكوميديا Edtv (1999)، حول صعود تلفزيون الواقع، وفي عام 2000، لعب دور البطولة في فيلم U-571 للمخرج جوناثان موستو (2000)، حيث لعب دور الضابط الملازم تايلر، في قصة الحرب العالمية الثانية للمهمة الجريئة. غواصات أمريكيات يحاولن الاستيلاء على آلة تشفير إنجما.

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح معروفًا بتمثيله في أفلام كوميدية رومانسية، مثل The Wedding Planner (2001)، مقابل جينيفر لوبيز، وHow to Lose a Guy in 10 Days (2003)، والذي شارك فيه مع كيت هدسون. لعب دور دينتون فان زان، المحارب الأمريكي وصياد التنانين في فيلم الإثارة المستقبلي عهد النار (2002)، حيث شارك في البطولة مع كريستيان بيل. في عام 2006، لعب دور البطولة في الفيلم الكوميدي الرومانسي "فشل الإطلاق" (2006)، وبعد ذلك كمدرب رئيسي جاك لينجيل في فيلم "نحن مارشال" (2006)، جنبًا إلى جنب مع ماثيو فوكس. في عام 2008، لعب دور صائد الكنوز بنيامين "فين" فينيجان في فيلم Fool's Gold (2008)، مرة أخرى مع كيت هدسون. بعد لعب دور كونور ميد في فيلم Ghosts of Girlfriends Past (2009)، الذي شارك في البطولة مع جينيفر غارنر، أخذ ماكونهي فجوة لمدة عامين لفتح فرص مختلفة في حياته المهنية. منذ عام 2010، ابتعد عن الأفلام الكوميدية الرومانسية.

جاء هذا التغيير في عام 2011، في فيلمه الأول بعد تلك التوقف، عندما لعب دور محامي الدفاع الجنائي ميكي هالر في The Lincoln Lawyer (2011)، الذي يعمل في الغالب من المقعد الخلفي لسيارته لينكولن. بعد هذا الأداء الذي كان يعتبر واحدًا من أفضل ما لديه حتى ذلك الحين، لعب ماثيو شخصيات بارزة أخرى كمدعي المقاطعة داني باك ديفيدسون في بيرني (2011)، والمخبر الخاص الجامح "القاتل" جو كوبر في كيلر جو (2011)، وطين في الطين (2011). (2012)، المراسل وارد جنسن في فيلم The Paperboy (2012)، صاحب نادي التعري دالاس في فيلم Magic Mike (2012)، بطولة تشانينج تاتوم. من المؤكد أن مسيرة ماكونهي المهنية وصلت إلى ذروتها، عندما لعب دور حامل فيروس نقص المناعة البشرية رون وودروف في دراما السيرة الذاتية Dallas Buyers Club (2013)، والتي تم تصويرها في أقل من شهر. لتصويره لرون، فاز ماثيو بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار السادس والثمانين، وكذلك جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل، من بين جوائز وترشيحات أخرى. وفي العام نفسه، ظهر أيضًا في فيلم The Wolf of Wall Street للمخرج مارتن سكورسيزي (2013). في عام 2014، قام ببطولة فيلم True Detective (2014) على شبكة HBO، بدور المحقق روستن كوه.