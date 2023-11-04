بالصور - عمرو دياب وليلى علوى يحيان حفل زفاف إبن أحد رجال الأعمال

ميرنا وليد - بيروت - حضر الفنان المصري عمرو دياب والممثلة ليلى علوى حفل زفاف ابن أحد رجال الأعمال داخل إحدى الفنادق الكبرى.

وقدم عمرو دياب عدد من الأغاني الشهيرة له ومنها أغنية "هتدلع" التي قدمها للعريس وتفاعلت معه ليلى علوى.

ومن ناحية اخرى كان عمرو دياب قد تبرع بخمسة ملايين جنيه مصري لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الانسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني.

وقام عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.وقرر أيضاً تأجيل حفله في دبي، بساحة كوكاكولا أرينا.

ونشر في منشور له معلقاً : " بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا مع شعب فلسطين، ونحن نقف معهم خلال هذه الأوقات الصعبة".

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