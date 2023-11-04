شاهد روان عبدالله تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

خطفت مشهورة تيك توك روان عبدالله الأنظار في أحدث ظهور لها.

وظهرت مشهورة التيك توك في فيديو جديد، وهي ترقص على أغنية للفنان المغربي سعد المجرد، مرتدية ملابس كاجول وشعرها منسدلا على كتفيها.

يذكر أن عبدالله ترتبط بعلاقة رومانسية مع زميلها محمد بن تركي.

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