اليكم حقيقة تواجد محمد سلام بالديسكو .. وهذا موعد عودته لعرض مسرحية " زواج اصطناعي"

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل المصري محمد سلام أثناء تواجده في إحدى الديسكوهات وهو الأمر الذي تسبب له بهجوم واسع عليه بعد موقفه الأخير بعد اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي وتعاطفه مع أهل فلسطين.



ولكن تبين أن الفيديو الذى انتشر لـ محمد سلام الهدف منه التشويه بعد موقفه الحاسم والذي كسب به احترام الجمهور والتعاطف معه حيث يعود الفيديو إلى عام 2022 أثناء تواجده للاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "عمهم" مع الممثل محمد عادل إمام والمنتج أحمد السبكي.

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو عبر حسابه :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية" زواج اصطناعي في موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".