بالصور- نسرين طافش تخطف الأنظار من كواليس تصوير فيلم "السيستم"

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة السورية نسرين طافشعلى الجمهور بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه من كواليس تصوير أحدث أعمالها وهو فيلم "السيستم" إلى جانب الممثل المصري أحمد الفيشاوي.

وفي وقت سابق، أصدر حكم غيابي بحق الفنانة السورية نسرين طافش من محكمة جنح الشيخ زايد في مصر، ويقضي بسجنها لمدة ثلاث سنوات وكفالة عشرين ألف جنيه مصري لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً بسبب شيك بدون رصيد.

ومن المقرر أن تقوم نسرين طافش بالمثول أمام المحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، تمهيداً لإرسال الاستكتاب إلى خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإعداد تقرير بصحة التوقيع على شيك بدون رصيد من عدمه.



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