ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية أيتن عامر، فيديو عبر حسابها الشخصي، وأعربت من خلاله عن دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، والحسابات التي تنشر جرائم الاحتلال الإسرائيلي ، وقالت: "محتاجين معجزة بعد عجز تدخل العالم".
ومن ناحية أخرى، تستكمل آيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد "مندوب مبيعات" في دبي، حيث يلعب الممثل بيومي فؤاد شخصية رجل أرمل يعمل في دبي، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجه صعوبات وتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على آيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث في الفيلم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.
كانت هذه تفاصيل خبر آيتن عامر تعلن دعمها الكامل القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.