آيتن عامر تعلن دعمها الكامل القضية الفلسطينية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية أيتن عامر، فيديو عبر حسابها الشخصي، وأعربت من خلاله عن دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، والحسابات التي تنشر جرائم الاحتلال الإسرائيلي ، وقالت: "محتاجين معجزة بعد عجز تدخل العالم".



ومن ناحية أخرى، تستكمل آيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد "مندوب مبيعات" في دبي، حيث يلعب الممثل بيومي فؤاد شخصية رجل أرمل يعمل في دبي، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجه صعوبات وتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على آيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث في الفيلم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.