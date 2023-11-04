شكرا لقرائتكم خبر عن آية سماحة تحاول لفت انتباه عوض البواب فى "على باب العمارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it، الحلقة التاسعة من مسلسل "على باب العمارة" بطولة الفنان حاتم صلاح في أولى بطولاته المطلقة، من إخراج خيرى سالم، حيث شهدت الحلقة أحداثًا مختلفة، آبرزها محاولة نوسة – آية سماحة لفت انتباه عوض – حاتم صلاح، خصوصًا أنها تحبه ولكنه لم يحبها، وعندما شاهدت نوسة، بسنت إحدى فتيات العمارة وهى تعترف لعوض أنها تحبه، ما أغضبها بشدة، وراحت لتحكى لصديقتها الراقصة – ريهام الشنوانى، لتنصحها صديقتها أن تغير من شكلها واسلوبها حتى تجذب أنظار عوض، وبالفعل راحت الراقصة معها إلى الديسكو، وعندما رأها عوض وهى ترتدى ملابس مختلفة شبت في النار.



على باب العمارة

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.