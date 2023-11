شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض حكاية "روحى فيك".. عائشة بن أحمد: قصة رومانسية فى إطار تشويقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن تشوقها لعرض حكاية "روحى فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب غدًا الأحد على شاشة قناة ON قائلة خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسلسل مشوق للغاية، وأتمنى أن يلقى استحسانًا من الجمهور، خاصة أننا جميعًا اجتهدنا فى كواليسه، وأحداث العمل عبارة عن قصة رومانسية في إطار تشويقي مختلف".

جدير بالذكر أنه تم طرح بوستر المسلسل أمس الجمعة، وهو ما أثار ردود فعل على السوشيال ميديا خاصة بعدما تصدرته الفنانة عائشة بن أحمد أمام مرآة ضخمة وممسكة فى يدها بفرشاة، وكأنها داخل بيت قديم، وهو ما دفع مشاهديه للتخمين حول محتوى العمل التى أكدت عائشة أنه رومانسى فى إطار مشوق - كما ذكرت - فى البداية.



حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى.



وتعرض حكاية "روحي فيك" بداية من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.