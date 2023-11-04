بالفيديو- آية سماحة تشعل حماس الجمهور بالتريلر الرسمي لأحدث أعمالها حكاية "كاملة" من مسلسل "حدث بالفعل"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية آية سماحة التريلر الرسمي لحكاية "كاملة" من مسلسل "حدث بالفعل" عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وحمست آية الجمهور لمشاحدة المسلسل من خلال المنشور حيث تفاعل المتابعون معها من خلال التعليقات.



وكانت إحتفلت آية سماحة بعيد ميلاد شقيقتها المخرجة منة سماحة، والذي صادف يوم الأربعاء في 19 تشرين الأول الماضي، وإحتفلت آية من خلال نشر صورة قديمة لها إلى جانب منة، ومن ثم شاركت صورة لهما في الوقت الحالي، وذلك على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت آية سماحة على الصورة، وكتبت: "الصديقة الأولى"، قائلة: "أختي.. وصديقتي المفضلة منذ اليوم الأول".

وأعربت آية عن حبها لشقيتها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد مينجو..أنا أحبك كثيراً".

