بالصورة- لاميتا فرنجية تلفت الأنظار بالأسود و قميص نومها جريء

ميرنا وليد - بيروت - أطلت العارضة والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية على الجمهور بصور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، لفتت من خلالها أنظار المتابعين حيث ظهرت بقميص نوم باللون الأسود من دون أكمام مكشوف الصدر وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.



لاميتا هي عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار في مصر منها مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت الممثل المصري رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، والممثل المصري محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وبفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الممثل المصري محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011، وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

