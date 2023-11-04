دنيا سمير غانم توجه رسالة من الدعاء إلى والديها الراحلين سمير غانم و دلال عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم صورة إستذكرت من خلالها والديها الممثلين الراحلين سمير غانم و دلال عبد العزيز عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و علقت عليها بكلمات من الإشتياق والدعاء حيث قالت: "اللهم ارحم من أخذتهم إليك فاسعدهم خيرا من سعادة الدنيا، اللهم اغفر لهم، اللهم اعف عنهم واجعل دار الخلد منزلهم يا رب العالمين ".



وتعود الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لتقديم مسرحية آنستونا في موسم جديد، بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في عروضها الاولى، بعد أن أظهرت دنيا أنها فنانة استعراضية من خلال الاداء والغناء.

وتضمن العرض الأول من المسرحية 5 استعراضات كاملة، كتب كلماتها أيمن بهجت قمر، ولحنها عمرو مصطفى، والمسرحية من إخراج خالد جلال.

وتستعد دنيا في الفترة المقبلة، لتصوير فيلم سينمائي جديد، تشاركها بطولته الممثلة رحمة أحمد، وهو التعاون السينمائي الاول بين الممثلتين.