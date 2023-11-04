بلحظات جميلة جمعتهما من الطفولة..كلوي كارداشيان توجه هذه الرسالة لـ كيندال جينر في عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - عايدت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان أختها عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر بمناسبة عيد ميلادها بصور من ولحظات جمعتهما منذ الطفولة وحتى الأن، وعلقت عيلها برسالة معبرة قالت فيها: "كيندال، أنت واحدة من أكثر الأرواح النادرة والوفاء واللطيفة والمتعددة الأوجه التي عرفتها على الإطلاق.

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أنت مليء بالإبداع والرحمة والفضول والغموض في آن واحد. لقد فتحت ذهني لوجهات نظر مختلفة في الحياة. أنت تشجع الآخرين على تحدي أنفسهم، وأن يكونوا نسخة أفضل مما هم عليه. أنت التعريف الحقيقي لجاك من جميع المهن...عارضة أزياء، ملكة التكيلا، دي جي، مصور فوتوغرافي، عاشق للحيوانات، صاحب صحة فوق العادة، مدمن للأدرينالين، بطل مصارعة الأذرع..... هذه القائمة ستكون طويلة جدًا إذا كتبت كل شيء تتفوق فيه في الطريقة التي تعيش بها الحياة تتم بشكل جميل".

وتابعت بالقول : "روحك الحرة تلمع بالذهب. أنت مغناطيسي وملهم. أنت تجلب الفرح المعدي. تترك بصمة في كل من تقابلهم. ربما مع تلك الابتسامة اللطيفة لك. أحب أنه بغض النظر عن الأمر، فأنت لم تدع أي شيء أو أي شخص يسلب السحر الذي يجعلك أنت. المراوغات التي تجعلك مميزًا جدًا!أنا محظوظ جدًا لوجود شخص غير أناني ومحب مثلك بجانبي. أنا أحبك، وأحترمك، وأقدر كل ما أنت عليه. نحن نحتفل بك ونعتز بك اليوم وكل يوم! دع ثقتك تستمر في التألق ولا تكون أبدًا أي شخص آخر غير نفسك. أعلم أنك لست بحاجة لي أن أخبرك بذلك. أنت مثالي في كل شيء. أحبك يا أختي الملاك الجميل!مهما كبرت، ستظلين أختي الصغيرة إلى الأبد. طفلي الأول سأكون هنا دائمًا من أجلك لدعمك وكل ما تفعله.عيد ميلاد سعيد يا أختي الحلوة والجميلة !!!! حتى نفاد الوقت، أنا أحبك".

