أغانٍ حماسية خالدة صالحة لكل زمان

ياسر رشاد - القاهرة - «المصريين أهمه».. «مدد شد حيلك يا بلد»

فى عصر زمن الغناء الجميل كان هناك ما يسمى بالأغانى الحماسية التى تلهب مشاعر الملايين فى كافة الظروف وتحفزهم على التضحية والفداء فى سبيل الوطن. والمصرى بطبيعته متحمس ومحب لوطنه. نعرض فى هذا التقرير نوعية من الأغنيات الحماسية التى واكبت ظروفاً مختلفة عاشها المواطن المصرى فى حقب زمنية مختلفة.

العندليب الراحل عبدالحليم حافظ غنى الكثير من روائع الأغنيات الوطنية بعضها كان حماسياً للغاية منها: احلف بسماها، حكاية شعب عن ملحمة بناء السد العالى. وخلى السلاح صاحى.

المطربة الكبيرة ياسمين الخيام غنت فى أوائل الثمانينيات من القرن الماضى أغنية المصريين أهمه، أغنية حماسية للغاية تحمس المصريين على العمل والإنجاز، ولا ننسى أغنيتها أمتك يا محمد التى غنتها عقب الغزو العراقى للكويت 1990.

الفنان الراحل محمد نوع أبدع فى أداء أغنية مدد مدد شدى حيلك يا بلد، إن كان فى بلدك مات شهيد فى ألف غيره بيتولد، أغنية مناسبة تماماً للظروف التى نمر بها فى العدوان الإسرائيلى البربرى على قطاع غزة والأراضى المحتلة فى فلسطين.

أغنية المطربة الراحلة فايدة كامل «الله أكبر فوق كيد المعتدى والله للمظلوم خير مؤيدى قولوا معى الله أكبر فوق المعتدى».

وبالطبع الأنشودة الخالدة باسم الله الله أكبر بسم الله، أيقونة نصر أكتوبر 1973.

أغنية المطربة الراحلة نجاح سلام يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر.

أغنية رايات النصر للمجموعة قبيل حرب أكتوبر 1973 رايحين شايلين فى أيدينا سلاح راجعين رافعين رايات النصر.

الأغنية الخالدة للموسيقار الخالد سيد درويش قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك، وبالطبع أنشودة بلادى بلادى وأغنية كوكب الشرق الخالدة أم كلثوم أنا الشعب لا أعرف المستحيل الأغنية المنسية عمال بلدنا للمجموعة ومن بعض كلماتها نشعل فى يوم المعركة ثورة ونغنى فى يوم السلام موال.. كل هذه الأغنيات على سبيل المثال وليس الحصر.. أغنيات صالحة للإذاعة فى كل زمان ومكان.. رحم الله زمن الغناء الجميل.