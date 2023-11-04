شكرا لقرائتكم خبر عن صوت وصورة الحلقة 16.. براءة وليد فواز من قضية مقتل مراد مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل "صوت وصورة" الحلقة 16، خروج عبد الغني (وليد فواز) من السجن بعد براءته من قضية مقتل عصام (مراد مكرم)، بسبب اكتشاف النيابة أنه ذهب إلى العيادة بالفعل، ولكنه لم يدخلها وقت مقتل الدكتور، وذهاب سعاد (فدوى عابد) إليه، وتأخذه معها ليسكن في منطقتها في إحدى الغرف.

تذهب رضوى (حنان مطاوع) إلى لطفي (صدقي صخر)، وتأخذ له معها طعام، وتجد هناك عبود ابن لطفي، بعد أن تركته له طليقته لبنى، بسبب رفضها العودة إليها مرة أخرى، ويخبر لطفي رضوى بخروج عبد الغني من السجن.



وليد فواز

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.