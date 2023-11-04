بالصورة - من داخل الطائرة.. داليدا خليل تتألق بجامب سوت وتظهر رشاقتها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفناة اللبناينة داليدا خليل على المتابعين من داخل الطائرة بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت بلوك رياضي رائع حيث كانت ترتدي جامب سوت باللون الرمادي ذات أكمام طويلة وعنق عالي مع فتحة عند منطقة الصدر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، شاركت داليدا خليل صورة لها من صنع الذكاء الاصطناعي AI عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت داليدا بالصورة بلوك من التسعينيات، وهي ترتدي تنورة باللون الأحمر مخططة، مع سترة رسمية باللون الأسود، وقبعة على رأسها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

