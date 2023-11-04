بالصورة - جمال هنا الزاهد يبهر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - سحر الممثلة المصرية هنا الزاهد عيون الجمهور بعد أخر ظهور لها عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صورة لها ظهرت فيها بجمال لا يوصف حيث كانت ترتدي توب باللون الأبيض من دون أكمام وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، وجهت الممثلة المصرية هنا الزاهد رسالة مؤثرة لفئة الشباب في هذه الفترة الصعبة التي نعيشها.

وقالت هنا الزاهد: "حقيقي يارب حقيقي إحنا في أيام صعبة جداً... إحنا ممكن كلنا نروح في ثانية".

و تابعت: "أنا الأيام دي بتعلّمني إن بجد مفيش حاجة تستاهل العمر بينتهي في لحظة... لا إله إلا الله ربنا يرحم كل أمواتنا ويرحمنا برحمته... يارب يا رحيم".

