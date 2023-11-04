كمال أبو رية يتحول لـ عمر مكرم والسر في "المنبر "

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد النجم الكبير كمال أبورية للمشاركة في بطولة فيلم "المنبر" مع النجم أحمد حاتم

وكشف كمال أبو رية،عن الشخصية التي يجسدها في الفيلم قائلا:" هجسد شخصية زعيم الشعب عمر مكرم ".،ومن المقترض أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة.

فيلم "المنبر" هو فيلم وثائقي سيتم عرضه عبر إحدى المنصات والقنوات التليفزيونية خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولته أحمد حاتم، أحمد فهمي، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال، وتدور أحداثه عن تاريخ الأزهر الشريف.

ومن ناحية أخرى، انتهى كمال أبو رية خلال الأيام الماضية من تصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، ويجسد خلاله شخصية محامي ووالد مي عمر.

مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، بيومي فؤاد، كمال أبو رية، سلوى عثمان، لبنى ونس، وطارق النهري، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد سامي، ومكون من 15 حلقة.



وكان شارك كمال أبو رية في الموسم الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل لعبة نادرة، بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، فريدة سيف النصر، أحمد عيد، محمد لطفي، جومانا مراد، ندى موسى، مريم الخشت، أحمد فهيم، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، سماء إبراهيم، محمد أوتاكا، وإخراج أحمد الجندي.

ويذكر أن احتفل الفنان كمال أبو رية بعيد ميلاده يوم الاثنين الماضي ،وقدم عددًا من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، ولد عام 1962، وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1985، وفى ذكرى ميلاده نذكر عدد من المسلسلات والشخصيات المؤثرة التي شارك فيها في مشواره الفني منها:



شخصية أحمد رامي

مسلسل كوكب الشرق أم كلثوم الذي عرض في 1999، تناول حياة السيدة أم كلثوم بتفاصيل كثيرة كان من بينها علاقتها وتعاونها مع الشاعر أحمد رامي الذي كتب لها عدد من أغنياتها الخالدة، وقد قام كمال أبو رية بشخصية الشاعر أحمد رامي، وهو من بطولة الفنانة صابرين، حسن حسني، من تأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج انعام محمد علي.

شخصية قاسم أمين

يعرض المسلسل الأحداث التاريخية لحياة المفكر قاسم أمين الذي أسهم في مشروع النهضة الفكرية في النصف الأول من القرن العشرين عبر العديد من كتاباته مثل تحرير المرأة والمرأة الجديدة، فقد كان دومًا يحث على ضرورة خروج المرأة للمجتمع واحتكاكها به وممارسة دورها الحقيقي فيه

المسلسل بطولة أحمد خليل وتوفيق عيد الحميد ،ومن تأليف محمد السيد عيد واخراج إنعام محمد علي.



شخصية الخليفة محمد المهدي

في مسلسل " عصر الائمة " الذي عرض في 1998 ، وتناول سيرة بعض أئمة الفقه الاسلامي ، قدم كمال أبو رية شخصية الخليفة محمد المهدي ثالث خلفاء الدولة العباسة وعلاقته بالائمة في فترة ولايته ،بالاضافة للمشكلات السياسية التي سادت حكم العباسيين في ذلك الوقت .

المسلسل بطولة حمدي غيث وابراهيم يسري، وإخراج حسام الدين مصطفى.

شخصية علي مبارك

عن السيرة الذاتية لأحد الشخصيات صاحبة الدور الكبير في مسيرة النهضة التعليمية، قام كمال أبو رية ببطولة مسلسل "علي مبارك" الذي عرض في 2008، ألقى المسلسل الضوء علي الحياة الثقافية في مصر تحت الحكم الخديوي، ويبرز الإنجازات التي قام بها علي مبارك بعد عودته من بعثته لفرنسا، وشارك في بطولة المسلسل أحمد وفيق ، أحمد حلاوة، وأخرجه وفيق وجدي.