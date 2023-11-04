"كانت يتقولي الناس بيحسدوني على حبك".. سمسم شهاب يوجه رسالة لزوجته الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه المطرب سمسم شهاب رسالة لزوجته الراحلة، التي رحلت 26 أكتوبر الماضي.

وكتب سمسم شهاب منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع"فيسبوك" :" من لا يعرف قيمة زوجته وحبيبته ورفيقة عمره وأم أولاده ينقصه الكثير والكثير وعليه أن يراجع نفسه قبل أن يندم على كل ثانية لم يستغلها لإسعادها وإحساسها بالأمان والدفء".

وأضاف:"فبرغم أني والحمدلله كنت ومازلت وسأظل إلى أن ألاقي ربي أعشق زوجتي وأحبها حبًا يليق بطيبة قلبها وجمال روحها ونقاء نفسها الطيبة، وبرغم أنها كانت تقول لي الناس بيحسدوني على حبك ياحبيبي ومعاملتك ليا، لكني بعد فراقها شعرت اني كنت مقصرًا، كان يجب على أن اكون أكثر حبًا واكثر حنانًا، كان يجب ألا يضيع مني ثانية من دون أن أكون بين يديها وبجانبها فكم سافرت داخل مصر وخارجها فطبيعة عملي كانت تأخذ من وقتي الكثير لكنها كانت معي كل لحظة نراسل بعضنا البعض ونتكلم عبر وسائل التواصل وكأننا في فترة الخطوبة".

وتابع:"كنت ارتاح بمجرد سماع صوتها كنت اطمئن بوجودها بجانبي، حبيبتي وحبيبة عمري، معشوقتي وزوجتي وحب عمري حتى آخر العمر، ما أملكه الآن هو الدعاء لكي، هو أن أنفذ لكي كل ما كنتي تتمنيه هو أن أكون تحت أقدام أولادي أب وأم وأخ وصاحب وصديق".

وأكمل:" وأن أخرج صدقات وأن أكثر في عمل الخيرات تقربا إلى الله وصدقة على روحك، وأن أعمل صدقات جارية تنفعك أمام المولى عز وجل".

واستطرد:" أحببتك وأحبك وسأموت وأنا قلبي ينبض بإسمك، انتي فارقتي الحياة لكنك تسكنين روحي ووجداني، حبيبة العمر، حبيبة العمر، حبيبة العمر إلى رحمة الله وجنات النعيم بأمر الله".

وأقيم عزاء زوجة الفنان الشعبي، سمسم شهاب بمسجد طلعت حرب في إمبابة والتي وافتها المنية مساء الخميس 26 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، وذلك يوم الجمعة 27 أكتوبر الماضي.