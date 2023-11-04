آيتن عامر عن أحداث فلسطين:"الأكونتات بتتعرض لهاكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، تحذر فيه من اعتياد المشاهد في غزة وفلسطين.

وقالت أيتن في الفيديو، :"صباح الخير الفترة دي كلها الأكونتات اللي بتتكلم عن المشكلة اللي حاصلة في العالم، اللي ربنا يعديها على خير بمعجزة إلهية من عنده، كل الأكونتات بتاعتنا بتتعرض لهاكر وريتش واقع، فكل اللي طلباه إن أي أكونت تشوفوه بينشر بينزل حاجات عنها، تتفاعلوا مع المنشورات دي بكل الطرق".

وأضافت:"أنا بحاول أتفادى أقول أي لفظ ممكن يقفلي الأكونت، أعتقد إن كلامي مشروح والفترة الجاية هحاول أنزل صور علشان الأكونت يرجع زي ما هو، وعارفة إن الناس هتقول إن الدنيا لازم تمشي، بس إياكم واعتياد المشهد".

وكانت أيتن عامر، طرحت مؤخرا أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم "اكشف" على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي إبراهيم محمد، ومن ألحان أحمد أنور.