صور- نجوم مسلسل "Friends" يودعون صديقهم ماثيو بيري في جنازته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص فريق عمل مسلسل "Friends" على حضور عزاء الممثل الأمريكي، ماثيو بيري الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ بعدما وُجد ميتًا بحوض الاستحمام الخاص بمنزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن عمر يناهز 54 عامًا.

وأقيم العزاء أمس الجمعة في حديقة فورست لاون التذكارية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وسط حضور أبطال مسلسل "Friends" وهم الممثلة الأمريكية، جينيفر أنيستون، ليزا كودرو، كورتني كوكس، مات ليبلانك، و ديفيد شويمر، إلى جانب والدي "ماثيو بيري" وهما سوزان بيري وجون بينيت بيري.

ونشر موقع "Just Jared" صورًا من العزاء إذ ظهر أبطال المسلسل وهم في حالة حزن خلال وداعهم صديقهم "ماثيو بيري" والذي تعاونوا معه خلال سنوات بالمسلسل الشهير والذي حقق لهم شهرة واسعة ليس فقط بالولايات المتحدة الأمريكية بل حول العالم.

ويعد النجم الراحل ماثيو بيري هو من أبرز نجوم الكوميديا في هوليوود بفترة التسعينات وذلك بعد مشاركته بمسلسل "Friends" والذي كان بمثابة انطلاقته الحقيقية في عالم الكوميديا وشارك بعدها بالعديد من الأعمال الناجحة طوال مسيرة فنية امتدت لأكثر من 20 عامًا.