نشوى مصطفى عن قطع الكهرباء:"أحسن ما العدو يغتصب بنتك ومراتك"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة نشوى مصطفى على غلاء البنزين وانقطاع الكهرباء لمدة ساعتين في اليوم.

وقالت نشوى في برنامج "بنت البلد"، المعروض على قناة "Ten"، :"أنا رزقي على الله في الجملة اللي هقولها، البنزين زاد لما العدو يمنع من عنده إنه يصدر لك طاقة علشان يذلك ويكسرك ويهينك كا مصري، وأنت تقوله مش عايز".

وأضافت:"الكهرباء بتقطع ساعتين أو ثلاثة في اليوم، إقطعلي 12 ساعة في اليوم الكهرباء مش ساعتين أو ثلاثة بس أنا فوق العدو، العدو مش هيكسرني ولا هيذلني".

وتابعت نشوى:"الناس اللي بتقول الكهرباء بتقطع ساعتين، إن شاء الله تقطع 24 ساعة بس تكون في بيتك متأمن، مافيش عدو يدخل بيتك يغتصب بنتك أو مراتك، ولا أمك".

وأكملت:"الحمد لله نستحمل مع بعض، احنا صحاب البلد دي، يارب احميها واحرسها".

يذكر أن أخر أعمال نشوى مصطفى مسلسل الرسوم المتحركة :"قصص الكهف"، بطولة مجدي عاشور، أحمد سلامة، أحمد ماهر، تأليف عبد العزيز زكي، إخراج أحمد حسن.

بينما أخر أعمالها السينمائية فيلم "شماريخ"، بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، حامد الشراب، سامي مغاوري، تأليف أشرف حسني، إخراج شادي أبو شادي.