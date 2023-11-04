وفاة فنان فلسطيني وزوجته في قصف الاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت صفحة وزارة الثقافة الفلسطينية عن وفاة الفنان طارق ضبان وزوجته وبعض أطفاله نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في غزة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة صورة الفنان، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلقت:"استشهاد الفنان طارق ضبان هو وزوجته وبعض أطفاله إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن "أحداث القتل المؤسفة التي تشهدها غزة لا يمكن تبريرها"

وتابع وزير الخارجية المصري، خلال كلمته أمام قمة عمان لبحث تطورات الوضع في غزة، اليوم السبت، أن "سياسة العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل للمدنيين والتهجير القسري لا يمكن أن تكون دفاعا عن النفس".

وأكد شكري على ضرورة التوافق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة دون شروط، مشددًا على ضرورة الكف عن التعامل مع القضايا والأزمات بمعايير مزدوجة.