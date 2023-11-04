نشوى مصطفى عن منتقدي تصريحاتها عن قطع الكهرباء: "مبردش وكل واحد حر"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت الفنانة نشوى مصطفى على مواصلة انقطاع التيار الكهربائي خلال برنامجها "بنت البلد" الذي يذاع على قناة "Ten" على الرغم من انتهاء فصل الصيف، وطالبت الجميع بعدم الضيق وتحمل اللظروف الحالية طالما نعيش في أمان، مما أثار انتقاد البعض لها، وانقسمت الأراء بين مؤيد ومعارض.

وتواصل "الخليج 365" مع الفنانة نشوى مصطفى والتي أكدت في تصريحاتها أن الأوضاع غير مستقرة وعلى الجميع التكاتف في محاولة للخروج من الأوضاع الراهنة بسلام.

وعلقت "نشوى" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن الانتقادات التي طالتها من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "مبردش خالص في أي حاجة وكل واحد حر يقول اللي هو عاوزه احنا في بلد حر كل اللي عاوز يقول حاجة يقولها".

وعن استمرار تصاعد الأوضاع في غزة قالت: "ربنا يكون في عونهم وربنا يحميهم وربنا يساعدهم ومفيش في إيدينا غير أننا نقول ربنا يرحم الشهداء وفي الجنة ونعيمها ويستقبلونا على باب الجنة".

انفعلت الفنانة نشوى مصطفى خلال إحدى فقرات برنامجها "بنت البلد" وعلقت على أسباب زيادة أسعار البنزين وانقطاع الكهرباء قائلة: "البنزين زاد لما العدو منع عنك تصدير الطاقة علشان يذلك ويكسرك ويهينك كمصري، المفروض أنت تقوله مش عاوز، إيه يعني الكهرباء تقطع ساعتين تلاتة في اليوم، لأ اقطع 12 ساعة في اليوم بس أنا قوف العدو مش هيكسرني ومش هيذلني".

وتابعت نشوى:"الناس اللي بتقول الكهرباء بتقطع ساعتين، إن شاء الله تقطع 24 ساعة بس تكون في بيتك متأمن، مافيش عدو يدخل بيتك يغتصب بنتك أو مراتك، ولا أمك".

وأكملت:"الحمد لله نستحمل مع بعض، احنا صحاب البلد دي، يارب احميها واحرسها".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة نشوي مصطفي كانت بمسلسل الرسوم المتحركة "قصص الكهف" وعرض بشهر رمضان عام 2022.