أشرف زكي يجتمع مع شعبة الإنتاج لمناقشة إيقاف مكاتب الكاستنج المخالفة للوائح



محمد اسماعيل - القاهرة - التقى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر؛ مع شعبة الإنتاج لمناقشة القضايا الخاصة بالمهنة.

وجاء الاجتماع الذي جمع المهن التمثيلية مع شعبة الإنتاج من أجل تفعيل قرارات النقابة الخاصة بإيقاف مكاتب الكاستنج والممثلين المخالفين للوائح النقابة؛ وهي القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وقررت نقابة المهن التمثيلية عدم التصريح لعدد من الأسماء واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح والذي يخالف قوانين العمل للنقابة.

وقامت نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي بتحذير جميع شركات الإنتاج من التعامل مع هؤلاء الممثلين والذي لم يصرح لهم بالعمل وهم، إلهام وجدي، فدوى عابد، إنجي كيوان، ياسمين داود، نينا المغربي، عمر شرقي، راندا عبد السلام، عمرو ممدوح، شيما الشريف، سالي حماد، مروان يونس، أنس مبارك، عمرو جمال، صلاح الدالي، هالة خالد، هاجر السراج، مينا المغربي، أوتاكا.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية مؤخرًا العديد من القرارات التي جاءت في صالح الصناعة منها تحديد ساعات العمل الخاصة بالأعضاء في الأعمال الفنية لتكون 12 ساعة يوميًا وذلك لتنظيم العمل وفقًا لضوابط ولوائح وقوانين النقابة.

وجاء قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، حفاظاً على القوى الناعمة المصرية، إذ وصل الأمر أن استمرار التصوير في أحد الأعمال الفنية إلى 52 ساعة.

كما أقامت نقابة المهن التمثيلية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بشهر أكتوبر الماضي وسط حضور عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب منهم محمد رياض، محمود كامل، جومانا مراد، نيرمين الفقي، باسم سمرة، سيد رجب، عبد العزيز مخيون، أنوشكا، سماح أنور، مها أحمد، رانيا محمود ياسين.

وصرح المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية خلال الوقفة التضامنية أن أي تعاون سيتم من قبل أي فنان مع الكيان الصهيوني سيتم فصله من النقابة التابع لها.