بن أفليك يتصدر الترند بعد تداول فيديوهات يدافع خلالها عن المسلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر الممثل الأمريكي، بن أفليك ترند تطبيق "X" بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ظهر خلالها بأكثر من برنامج تليفزيوني وهو يدافع عن المسلمين.

وكان من ضمن هذه البرامج برنامج التوك شو "Real Time with Bill Hader" عام 2014، إذ قام مقدم البرنامج الأمريكي، بيل مار باتهام الدين الإسلامي أنه السبب في معاناة البلاد العربية نظرًا لانتشار الجماعات المتشددة وسببا رئيسيًا في كل الإرهاب الذي يحدث حول العالم.

لينفعل "أفليك" على مقدم البرنامج واصفًا ما يقولونه بـ "العنصرية" وأنه لا نستطيع أن نحكم على المجتمع الإسلامي بالكامل بسبب قيام مجموعة بأعمال إرهابية، وأن هناك أكثر من مليار شخص مسلم حول العالم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويريدون فقط أن يعيشوا بسلام.

ليقوم مقدم البرنامج "بيل مار" بمواصلة استفزاز "أفليك" حول المسلمين وعن كونهم يتبعون نفس نهج وتفكير الجماعات الإرهابية وعن قتل المسلمين لأي أي حد يخرج من الدين الإسلامي.

ليؤكد "أفليك" أن المسلمين من حقهم العيش مثلهم مثل كل الشعوب كونهم يمثلون ثاني أكبر ديانة في العالم وعلينا احترام من يريدون أن يعيشون حياتهم بسلام ولا يمكن الحكم عليهم من خلال الجماعات الجهادية.

لينفعل "بن أفليك" على المذيع مرة أخرى قائلا: "برأيك ما الحل هل ندين المسلمين في العالم أجمع بسبب تصرفات فردية غير مسؤولة لبعض الأشخاص، لقد قتلنا العديد منهم أكثر بكثير مما قتلوا مننا وانني غير موافق على مواصلة اتهام الإسلام بهذه الطريقة".

ومن المعروف عن "بن أفليك" دفاعه عن المسلمين بالعديد من البرامج التليفزيونية وعن رفضه التام ووصف الدين الإسلامي بالإرهاب وأنه السبب في كل ما يحدث حول العالم وأن الأعمال الإرهابية تحدث من قلة لا ينتمون بشكل مباشر للدين الإسلامي.

يذكر أن بن أفليك ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الأبطال الخارقين "Aquaman and the Lost Kingdom" والذي يعيد خلاله الظهور بشخصية البطل الخارق "باتمان" ومن المقرر عرض الفيلم تجاريًا بشهر ديسمبر المقبل.