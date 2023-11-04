محمد عساف يوجه رسالة:"نجوع نموت ولا نرحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد عساف رسالة للاحتلال الإسرائيلي، بعد القصف الشديد الذي دمر غزة وفلسطين، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكتب عساف تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" عهد الثورة والثوار، والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل، عهد الله وعهد الدم، عهد الله نجوع نموت ولا نرحل، هدمتوا البيت بنينا فوقه عليِّة، منعتوا الزاد زرعنا الأرض حرية".

يذكر أن محمد عساف هو مغني فلسطيني، بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغاني مصورة وبدأت شهرته تزداد بعد أن فاز ببرنامج "أراب أيدول" في موسمه الثاني، ليشارك بعدها بأغنية حفل افتتاح كأس العالم 2014.