إلهام شاهين بالزي الوطني الفلسطيني أثناء تكريمها في نيويورك- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كُرمت الفنانة إلهام شاهين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك.

ونشرت "شاهين" مقطع فيديو أثناء صعودها على المسرح لإلقاء كلمة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وظهرت إلهام شاهين في الفيديو مرتدية الزي الوطني الفلسطيني، تعبيرًا عن دعمها لشعب فلسطين.

وعلقت إلهام شاهين على الفيديو :" يملأني الحزن و الألم على شهداء فلسطين .. ارتديت الزي الوطني الفلسطيني أثناء تكريمي في المهرجان المصري الأمريكي للسينما و الفنون بنيويورك في أمريكا .. لنعلن عن دعمنا بكل قوة للشعب الفلسطيني، و ندعو للسلام بشرط عودة الحقوق لأصحابها، وأقول لدعاة الشر و الحروب كفاكم تخريب في الوطن العربي و ضياع حياة الأبرياء، وهذه كلمتي إلى الجاليات العربية بنيويورك اللذين شرفونا بالحضور لنرفع جميعا شعار المهرجان هذا العام .. فلسطين في القلب".

من ناحية أخرى أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "الفريدو" بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.