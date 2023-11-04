شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "ورق التوت" يناقش قضايا العنف المنزلي بأكثر من شكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسلسل "ورق التوت" منذ عرض حلقاته الأولى على مناقشة عدد من القضايا الاجتماعية الشائكة والمنتشرة في الوقت بأكثر من زاوية، منها قضية "العنف المنزلي"، وهو أحد القضايا التي سلط العمل عليها بأكثر من شكل.

إذ جسدت ثراء جبيل دور (سامية)، وهي فتاة تعيش في منطقة شعبية، ويسيطر شقيقها على حياتها وتحركاتها، كما يعطي الحق لنفسه أن يضربها ويؤذيها في كل مناسبة، ثم اعتداء والدتها عليها بالضرب عن علمها بمشاركة سامية في أكاديمية لتعليم التمثيل، وهو ما يتنفى مع عادتهم، وهنا نرى من خلال المشاهد والأحداث كيف سلط العمل الضوء على العنف المنزلي المادي.



ورق التوت

بينما جسدت شخصية ياسمين (آية سليم) العنف المنزلي المعنوى، فهي فتاة لأسرة غنية، ومع كل ما تملكه بسبب أموال والدها، إلا أنها تائه طوال الوقت، وتعاني من أزمات نفسية، بسبب والدها المتحكم هو الآخر في حياته، ورفضه لكل ما تريده، حتى عندما أرادت التعبير عن نفسها ودخوله أكاديمية الفنون رفض، وهز ثقتها بنفسها، مع محاولتها للانتحار أكثر من مرة.

وهذه ليست القضية الاجتماعية الوحيدة التي يناقشها العمل، إذ ناقش قضايا أخرى مثل: الختان، الهجرة الغير شرعية، كثرة الخلفة، السحر والشعوذة، وغيرها من القضايا، بجانب بعض مشاكل الحب.

"ورق التوت" تدور معظم أحداثه في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم، ويظهر شريف سلامة بشخصية "مروان غالب"، الذى يعود لمصر بعدما عاش خارج البلاد فترة من الوقت، إلا أنه يكون رافض للأوضاع التي يراها غريبة ومختلفة عما كانت عليه، إلا أنه يقرر اللجوء إلى فتح الأكاديمية للتعامل مع الطلاب، ويبدأ العمل فيها كمخرج ورئيس لها.

يعرض مسلسل "ورق التوت" من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.



مسلسل ورق التوت



مسلسل ورق التوت



مسلسل ورق التوت