بفستان ملفت.. خطيبة كريم داش شقيق الممثل الشاب تُثير الجدل في حفل خطوبتها – (صورة)

كتب امير فتحي في السبت 4 نوفمبر 2023 11:34 مساءً - تلقيت خطيبة كريم داش، شقيق الفنان أحمد داش العديد من الانتقادات بسبب فستانها والذي وصفه البعض بانه جرئ.

وجاءت التعليقات: “هو الفستان فين؟”، فيما كتب آخر: “هو ده وقته فيه ناس بتموت في فلسطين”.

غضب بسبب فستان خطيبة كريم داش

وأعرب العديد من المتابعين عن غضبهم من الفستان الذي اتسم بالجرأة الشديدة، كما هاجم البعض جلسة التصوير التي خضع لها الثنائي.

غضب بسبب فستان خطيبة كريم داش

وأعرب العديد من المتابعين عن غضبهم من الفستان الذي اتسم بالجرأة الشديدة، كما هاجم البعض جلسة التصوير التي خضع لها الثنائي.

شقيق أحمد داش

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعه من صور حفل خطوبة كريم داش شقيق الفنان احمد داش .

وظهرت خطيبة كريم داش بإطلالة لافتة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان ابيض مكشوف الاكتاف و اتسم بستايل مفتوح الساق وهو ما جعل إطلالتها ملفتة .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدل على كتافيها.

كريم داش يقتحم عالم التمثيل

وكانت آخر أعمال كريم داش هي حكاية ملك وكتابة من بطولة ناهد السباعي ، محمد مهران ، أسامة أسعد، محمد لطفي شاهين ، والفنانة القديرة سلوى محمد علي بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشاب.

وتدور أحداث حكاية ملك وكتابة في إطار اجتماعي حول طبيبة نفسية. حكاية ملك وكتابة من إخراج روجينا بسالي ويتم عرضها عبر منصة watch it ، ومجموعة قنوات cbc .

أحمد داش

يذكر أن أحمد داش تعاقد مؤخرًا على المشاركة في فيلم شمس الزناتي من بطولة محمد إمام، والعمل يحاكي فيلم الزعيم عادل إمام الذي حمل نفس الاسم وعُرض في 1991، والفيلم الجديد يضم أمينة خليل، أحمد خالد صالح، وطه دسوقي، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

كما حقق داش نجاحًا ملحوظًا في الموسم الرمضاني الماضي 2023 بـ مسلسل جعفر العمدة، الذي شارك في بطولته مع محمد رمضان، وتصدر العمل تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه، وضم عدد من النجوم منهم زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، منذر رياحنة، أحمد فهيم، وجوري بكر، وكان من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

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