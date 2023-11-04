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ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية ديمي لوفاتو بأخر ظهور لها من خلال صورة نشرتها لمتابعيها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت فيها بجمال رائغ ولوك كاجور مميز إرتدت فيه توب باللون الابيض ذات فتحة في منطقة الصدر مع قميص واسع ملون وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت أطلت ديمي لوفاتو على الجمهور إلى جانب حبيبها، وظهرت بلوك كاجوال، إرتدت فيه توب باللون الأبيض مع تنورة متوسطة الطول وسترة واسعة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، كما وظهرت لوفاتو مع حبيبها في صورة طريفة، وهما يرتديان زي فول سوداني، بالإضافة إلى صورة له وهو يقبلها على رأسها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- بلوك كاجول خريفي..ديمي لوفاتو تتألق بجمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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