أحمد الفيشاوي يستذكر أيام الطفولة بصورة مع والديه الراحل فاروق الفيشاوي و سمية الألفي

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي صور له من الطفولة إلى جانب والده الممثل فاروق الفيشاوي ووالدته الممثلة سمية الألفي وذلك عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال التعليقات معبرين عن حبهم لعاإلة الفيشاوي.



وفي وقت سابق، إستذكر الفنان المصري أحمد الفيشاوي والده الراحل الممثل فاروق الفيشاوي بمشاهد قديمة من أعماله من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص، وعلق الفيشاوي قائلاً: "والدي وأفضل صديق ونجم أسطوري محبوب من الجميع، لا أستطيع الانتظار حتى نلتقي مرة أخرى إن شاء الله".

