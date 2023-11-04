ميرنا وليد - بيروت - يواصل الفيلم العالمي The Equalizer 3 بتحقيقه نجاحاً كبيراً في صالات العرض حيث وصلت إيراداته إلى أرقام عالية بلغت 185 مليونًا و 505 ألف دولار منذ طرحه يوم 1 أيلول/سبتمبر الماضي.
وانقسمت إيرادات فيلم The Equalizer 3 إلى 92 مليونا و 5 آلاف في دور العرض الأميركية، و 93 مليونًا و500 ألف في دور العرض حول العالم.
الفيلم الجديد من بطولة الممثلين دينزل واشنطن، داكوتا فانينغ، أوغينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، جايا سكوديلارو، ريمو جيروني، أندريا سكاردزيو، أندريا دوديرو، دانييلي بيروني.
كانت هذه تفاصيل خبر ارقام قياسية يحققها دينزل واشنطن في "The Equalizer 3" وهذا ما وصلت إليه حتى الأن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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