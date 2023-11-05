شكرا لقرائتكم خبر عن مسلم يُحيى حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوى 11 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب مسلم يوم 11 شهر نوفمبر الحالي، حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك، ومن المقرر أن يبدأ الحفل الساعة الثامنة مساء ويقدم فيها مسلم باقة من أغانية التى حققت نجاحًا مع الجمهور الشبابى منها أغنية "اتنسيت".

وطرح مؤخرا المطرب مسلم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سابوك فى البيت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر محمود سليم، والحان جابر جمال، وتوزيع إسلام الأزرق، وإخراج أحمد ماريو.

أغنية "سابوك في البيت" هى الأغنية الثالثة، من البوم المطرب مسلم الجديد، والأغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.

وتقول كلمات الأغنية:

سابوك فى البيت

وغصبن عنك استنيت .. ومشيوا و قفلوا من بره

بـــ مية ترباس ولا حسيت

سابوك بتبص ع الحيطة

تروح من أوضة على أوضة .. بتعدل صورة معووجة

وأتاري العوجة كات ف الحيط

سابوك عايش على أملك

لكن وجع الغياب ألمك .. بقى وجودك شبه عدمك

لحد ما فعلا اتضريت

تخبط ناس عليك عايزاك

تعوض ناس كانت آذيك .. ونوبه شك فيك قاتلاك

ومتعلق فــــ اضعف خيط

دخلت تبص فـــ الدولايب

فــــ درفه لقيتها مخلوعة .. لقيت صورة بين الكراكيب

وصورتك منها مقطوعة

لقيت كام ذكرى مرمية

مشاعر بايشه ف الميه .. فـــ بيت أنواره مطفية

وكان سكانه أهل العيب