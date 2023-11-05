لن تصدّقوا من هو هذا الشاب الوسيم.. أصبح من المع نجوم الفن في مصر وتَزوج من مُمثلة شهيرة؟

كتب امير فتحي في الأحد 5 نوفمبر 2023 03:49 صباحاً - تداول رواد السوشيال ميديا، صورة للموسيقار الكبير عمر خيرت أثناء فترة شبابه، وأثارت حالة كبيرة من الضجة بسبب وسامته الشديدة.

الموسيقار عمر خيرت

عمر خيرت ملحن ومؤلف موسيقي وعازف بيانو ومايسترو شهير، نشأ في أسرة مثقفة محبة للفنون والثقافة، لحّن عدد كبير من الموسيقى التصويرية لمجموعة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والفوازير، كما غنى من ألحانه عدد من المطربين الكبار مثل محمد منير وعلي الحجار، حاز على عدد من الجوائز والأوسمة.

الموسيقار عمر خيرت في شبابه

ومن المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله “مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة”، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى .

الموسيقار الكبير عمر خيرت

عمر خيرت والفنانة جالا فهمي

تزوج الموسيقار المصري الشهير عمر خيرت من الفنانة الراحلة جالا فهمي في بداية حياتها، ورزق منها بابنهما الوحيد “عمر” ولكنها انفصلت عنه بعد وقت قصير، وفي مقابلة تلفزيونية كشفت جالا فهمي عن فشل زواجها الأول.

صورة من زفاف عمر خيرت وجالا فهمي بحضور النجمة الراحلة شادية

وقالت: “أعترف أنني مش ست بيت، أنا أجيد الطبخ لكن لا أحب القيام بنظافة المنزل، كان عمري 20 سنة، وحابة الخروج بشكل مستمر، وحب الاستطلاع، وعمر خيرت كان فنان غريب الأطوار، وخجول جدا، ومقفول على نفسه أوي، كانت الحياة معه غير مستقرة، وكان عمر خيرت عاوزني أدور في فلكه، وعندما شعرت إني وحيدة قررت الانفصال، بالمناسبة الطلاق شيء قاسي جدا وتجربة بشعة وحسيت بالفشل”.

عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقيًا بأوبرا دبى

وعلى الصعيد الفني، يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا، بأوبرا دبى يوم 29 ديسمبر المقبل، ومن المفترض أن يقدم فيها عمر خيرت باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهور.

وأحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الفترة الماضية، والحفل حضره عدد كبير من محبى وعشاق الموسيقي الخاصة به.

وقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها “صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش”، وغيرها من الأغانى.

وتألق الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخراً فى واحدة من أجمل سهرات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 31 الذى اختتم فعالياتها رافعا شعار كامل العدد لحفل الختام بحضور أكثر من 20 ألف شخص، فيما تفاعل الجمهور مع كل مقطوعاته الموسيقية.

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