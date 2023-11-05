صورة نادرة لـ نورمان أسعد مع ابنتها من أيمن زيدان

ميرنا وليد - بيروت - من منا لا يتذكر "هناء" في المسلسل السوري الكوميدي "جميل وهناء"، والتي كانت امرأة طيبة القلب، تحب زوجها، وتثق به.

الممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد، التي جسدت دور "هناء"، لفتت أنظار الجمهور بأدوارها الكوميدية وجمالها المميز.

ولدت نورمان أسعد في دمشق عام 1975، ودرست في مدرسة أسعد عبد الله، ونجحت في امتحان الشهادة الثانوية العامة، واختارت أن تدرس الحقوق في جامعة دمشق.

بدأت نورمان مشوارها الفني، في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ومثلت العديد من الأدوار، واشتهرت بالأكثر بدور "هناء" في مسلسل "جميل وهناء"، مع الممثل السوري أيمن زيدان، الذي تزوجته حقيقة مرتين، ورزقت منه بابنتهما جودي، وبعد انفصالهما، تزوجت نورمان من رجل الأعمال نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني، وأنجبت منه أربعة أولاد.

غابت نورمان عن الأنظار بعد اعتزالها عام 2007، حتى تصب كل اهتمامها على زوجها وأولادها، وهي تقيم معهم خارج سوريا.

على الرغم من أدائها التمثيلي المتميز، إلا أن جمالها العربي أثار إعجاب الجمهور، ولعب دوراً كبيراً في شهرتها، على الرغم من تغير ملامحها بسبب تعرضها لحادث سير، خضعت بعده لعمليات تجميلية.

وانتشرت مؤخراً صورة نادرة لـ نورمان أسعد مع طليقها أيمن زيدان وابنتهما، وبدأ المتابعون بالمقارنة بين شكلها سابقاً وملامحها الجديدة التي ظهرت فيها مؤخراً مع زوجها الحالي، إذ بدت في أحدث ظهور لها بشفتين أكثر امتلاءً، ووجه أنحف، وحاجبين أعرض، وبشعر أسود.