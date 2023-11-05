مرام علي: الظلم قد يجعلنا عنيفين وشخصيتي بـ"الخائن" ليست شريرة بطبيعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة مرام علي أن شخصية تيا التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل "الخائن"، الذي من المقرر انطلاق عرضه غدا الأحد 5 نوفمبر على قناة MBC مصر 2، ليست شابة شريرة بطبيعتها.

وتابعت في بيان صحفي "تيا ليست شريرة بطبيعتها ولكن الظلم في الحياة يأخذنا أحياناً إلى تصرفات لن نكون راضيين عنها دوماً، ويجعلنا عنيفين أو منتقمين، ويحول المرء إلى شخص انتهازي وصولي وإلاّ يبقى على طيبته وسجيته وسذاجته، ويظل يتلقى الصفعات من دون أي ردود فعل".

وتقول مرام "تيا أحبت رجلاً، يكبرها في السن، لحقت قلبها وعاطفتها، ووقعت في خطأ أوصلها إلى عواقب وخيمة".

وتشير إلى أن "تيا مع مرور الوقت، لم تشأ أن يشاركها أحد في سيف، بل أرادته لنفسها فقط، وهي متهورة تقوم بأفعال غير مدروسة".

وتضيف مرام "العمل يبدأ بقنبلة تفجرها أسيل أمام عائلة تيا، تلحقها بقنبلة أخرى، وبعدها نعود بالزمن إلى الوراء لنتعرف على الوقت الذي اكتشفت فيه أسيل خيانة زوجها لها، وتمر مرحلة من الزمن تعرف أسيل بعلاقة تيا بزوجها، وثمة الكثير من المشاهد بيننا أكنّ لها الكره لأنها زوجة حبيبي، وأعتقد أنها لا تعرف شيئاً عن علاقتنا إلى أن تحصل المواجهة".

"الخائن" يجمع سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، جلال شموط، رولا بقسماتي، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب، جينا أبو زيد، وآخرين.

تدور الأحداث حول مفاجأة تفجرها الدكتورة أسيل في المشهد الأول من العمل، تكشف فيها خيانة زوجها المهندس سيف مع تيا أمام عائلة الأخيرة، وهي الشابة التي تصغر سيف بـ15 عاماً. هكذا، تبدأ الأحداث من لحظة الذروة، ثم تكشف مفاجآت متلاحقة ضمن الدراما العربية "الخائن" يُعرض يوميا في تمام العاشرة مساءً بداية من غد.