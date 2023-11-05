إيرادات الجمعة.. "الخميس اللي جاي" يتفوق على "وش في وش" و"البعبع" الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الجمعة 3 نوفمبر منافسة بين 9 أفلام، هي: "حسن المصري، فوي فوي فوي، العميل صفر، وش في وش، سكر، بيت الروبي، البعبع، أولاد حريم كريم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ مليونا و109 آلاف و718 جنيها، وزعت على النحو التالي:

فوي فوي فوي

جاء في المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر فيلم "فوي فوي فوي"، محققا 367 ألفا و697 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

الخميس اللي جاي

وحصل على المركز الثاني فيلم "الخميس اللي جاي" والذي حقق 218 ألفا و793 جنيها.

"الخميس اللي جاي" تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، حسام داغر، ومي كساب.

وش في وش

وجاء في المركز الثالث فيلم "وش في وش" وحقق 197 ألفا و819 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

العميل صفر

وتراجع للمركز الرابع فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 187 ألفا و327 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

حسن المصري

احتل المركز الخامس فيلم "حسن المصري" بعد تحقيقه 74 ألفا و74 جنيها.

الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف.

سكر

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم "سكر" والذي حقق 37 ألفا و335 جنيها.

"سكر" يشارك في بطولته ماجدة زكي، محمد ثروت، حلال الترك، معتز هشام، إخراج تامر المهدي.

بيت الروبي

وفي المركز السابع يأتي فيلم "بيت الروبي" محققا 15 ألفا و680 جنيها.

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

أولاد حريم كريم

وفي المركز الثامن جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 7 آلاف و384 جنيها.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

البعبع

واحتل المركز التاسع والأخير فيلم "البعبع" والذي حقق 3 آلاف و609 جنيهات.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.