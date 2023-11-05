قبل مسرحية "زواج اصطناعي".. 5 أعمال فنية جمعت محمد سلام وبيومي فؤاد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام ترند تطبيق "X" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرض مسرحية "زواج إصطناعي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار، تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وفوجئ متابعي الفنان محمد سلام والذي كان من المقرر مشاركته ضمن فريق عمل المسرحية باعتذاره عن التواجد قبل ساعات من سفره إلى الرياض تضامنًا مع القضية الفلسطينية مؤكدًا أنه كان ينتظر تأجيل أو إلغاء العرض بسبب تصاعد الأحداث في فلسطين ولكنه قرر في النهاية الاعتذار.

وتشارك الفنان محمد سلام والفنان بيومي فؤاد بالعديد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية وحتى المسرحية والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا أبرزها الجزء الأول من مسلسل "الكبير" عام 2010 بطولة الفنان أحمد مكي مرورًا بالعديد من الأجزاء تباعًا خلال السنوات الماضية.

وحرص العديد من المنتجين والنجوم على مشاركة النجمين بيومي فؤاد ومحمد سلام بالعديد من الأعمال الكوميدية نظرًا لموهبتهم الكوميدية التلقائية والتي تكون سببًا أساسيًا في نجاح معظم هذه الأعمال الكوميدية وسط إشادة كبيرة من النقاد والجمهور على حد سواء.

وكانت بدايات التعاون بينهما في فيلم "كابتن مصر" عام 2015 بطولة الفنان محمد إمام وكانا سببًا في نجاح الفيلم جماهيريًا ليعلنا عن نفسهما أحد أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي.

مرورًا بعدد من الأعمال التي أكدت على موهبتهما الكوميدية الاستثنائية منها مسلسل "كابتن أنوش" عام 2017، وفيلم "عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة" في نفس العام، وقفة رجالة إلى جانب المسرحية الكوميدية "حزلقوم" والتي تم عرضها لأول مرة ضمن موسم الرياض عام 2020.

تدور أحداث مسرحية "زواج إصطناعي" في إطار كوميدي حول تعرض زوجين لأزمة في ليلة زفافهما ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

يذكر أن بيومي فؤاد ومحمد سلام يشاركان بالجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2024.