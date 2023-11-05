الغردقة لسينما الشباب يكشف عن "ماستر كلاس" لحسين فهمي خلال ساعات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن "ماستر كلاس" للفنان الكبير حسين فهمي حيث ستقوم بنشر جلسته التي أقيمت على هامش الفعاليات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان صور من الـ "ماستر كلاس" والتي شارك فيها الفنان حسين فهمي والفنان محمود حميدة إلى جانب رئيس المهرجان محمد الباسوسي وسط حضور عدد النجوم وصناع السينما منهم الفنان محمود حميدة، الفنانة سلاف فواخرجي، المخرج عمر عبد العزيز، والفنان أحمد وفيق إلى جانب عدد من الشباب.

وعلقت إدارة المهرجان على الصور قائلة: "انتظروا معنا بعد يومين نشر ماستر كلاس للفنان الكبير برنس السينما المصرية ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي، تاريخ حكايات جديدة لم يرويها من قبل للشباب، ضحك، سعادة وأسئلة من الشباب والمتخصصين وإجابات مفاجئة من الفنان حسين فهمي.

وأقيمت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب بشهر سبتمبر الماضي وسط حضور نخبة من نجوم الفن من مصر ومن مختلف أنحاء الوطن العربي منهم الفنان هاني سلامة، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة صفية العمري، الفنان صبري فواز، المنتج جابي خوري، السيناريست زينب عزيز، الفنانة ميرنا وليد، والفنان مصطفى هريدي.

وكشف مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب، الكاتب الصحفي، قدري الحجار في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن ملامح الدورة الثانية للمهرجان والمقرر إقامته بشهر سبتمبر 2024.

وتحدث "الحجار" عن الدورة الأولى للمهرجان قائلًا: "المهرجان كان نافذة ساحرة لأهالي الغردقة والشباب للتطلع ومعرفة ثقافات وعادات وتقاليد شعوب أخري لم يعلموا عنهم شيئًا لكن عرفوهم من خلال أفلامهم".

واستكمل: "عاشوا أحلامًا ودموع وآلام وضحكات شباب 35 دولة بعروض 80 فيلم تنافست على الجوائز وكانوا سعداء الحظ من فازوا وهذا لا يمنع ان الافلام التي عرضت تستحق التقدير والإشادة وعلى مستوى فني جيد، وكان هناك تنافس شديد جعلت لجنة التحكيم في حيرة في اختيار الأفلام".

مضيفًا: "احنا كان ارتباطنا بدور العرض والعروض السينمائية مع الماستر كلاس وورش العمل اللي خدت وقتها وانتهت مع نهاية المهرجان وحسين فهمي عمل ماستر كلاس نقل فيها خبرته لطلبة المعاهد والأكاديميات الفنية والشباب الحاضر من الغردقة".

أما عن تفاصيل الدورة الثانية للمهرجان قال: "بنعد في الفترة الحالية انطلاق مسابقة أو مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المهرجان من خلال حضور الفعاليات أو إنتاج أفلام خاصة بيهم وده بالتنسيق مع الدكتور محمد سلامة الشاعر".