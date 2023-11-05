حسن عابدين.. طُرد من أمام قبر النبي محمد وهذا ما حصل معه بسبب جمال عبد الناصر

ميرنا وليد - بيروت - تُصادف اليوم ذكرى وفاة الممثل المصري حسن عابدين، والذي يعتبر من الممثلين المخضرمين، وأدّى أدواراً متنوعة في مسيرته الفنية.



وُلد عابدين في 21 تشرين الأول/أكتوبر، في محافظة بني سويف، ولمع السينما والمسرح والتلفزيون، وأدى الأدوار الكوميدية والتراجيدية.

امتد عطاء حسن عابدين من عام 1972 إلى 1989، ورغم قصر مشواره الفني، إلا أنه تألق في تلك الفترة بالعديد من الأدوار، وقام ببطولة الكثير من المسلسلات الناجحة، منها مسلسل "أهلاً بالسكان"، بالإضافة إلى عمله في سهرات تلفزيونية، كما أدى أدواراً رائعة في العديد من المسرحيات، أبرزها "عش المجانين".

كانت بدايات حسن في مسرحيات المدرسة، حيث أدى دور "الأب" وهو في العاشرة من عمره، وظل هذا الدور ملاصقاً له. قرر عابدين في سن الـ17 عاماً التطوع للمشاركة في حرب فلسطين 1948، ولكنه بسبب عناده وسرعة غضبه تم سجنه، وحكم عليه بالإعدام، إلا أن زملاءه نجحوا في تحريره.

بدأ حسن عابدين بالإستعداد لواحد من أدوار البطولة، مع فرقة المسرح العسكري، في مسرحية "سماء الحرية"، والتي كتبها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن بعد مشاهدة أعضاء مجلس الثورة بروفا المسرحية، رفضوها لأنها لم تُظهر المصريين ودورهم في فترة الإحتلال الفرنسي لمصر.

ذهب حسن عابدين إلى المدينة المنورة، ووقف يبكي أمام قبر النبي محمد من شدة محبته له، فمنعه أحد الحراس من الوقوف هناك لأنه "ممثل"، وتم طرده بسبب شهرته. حينها قرر الإعتزال، إلا أن الشيخ الشعراوي جعله يتراجع عن قراره.

توفي عابدين عندما كان يقدم مسرحية "بولوتيكا"، إذ تعرض لتعب مفاجئ نقل على أثره للمستشفى، فتبين أنه مصاب بسرطان الدم، ورحل بعد شهور قليلة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1989.