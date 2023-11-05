إلهام شاهين مكرمةً في نيويورك .. والزي الذي ارتدته يلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - تم تكريم الممثلة المصرية إلهام شاهين في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية وتحديداً في المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون.

وارتدت إلهام على ارتداء الزي الوطني الفلسطيني خلال تكريمها.

وكتبت إلهام على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"يملأنى الحزن و الألم على شهداء فلسطين .. إرتديت الزى الوطنى الفلسطينى أثناء تكريمى فى المهرجان المصرى الأمريكى للسينما و الفنون بنيويورك فى أمريكا .. لنعلن عن دعمنا بكل قوة للشعب الفلسطينى .. و ندعو للسلام بشرط عودة الحقوق لأصحابها .. و أقول لدعاة الشر و الحروب .. كفاكم تخريب فى الوطن العربى و ضياع حياة الأبرياء.. و هذه كلمتى إلى الجاليات العربيه بنيويورك اللذين شرفونا بالحضور لنرفع جميعا شعار المهرجان هذا العام .. فلسطين فى القلب".

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